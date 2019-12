AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-09 09:03:59

LG X Power 2 lanceres globalt

Smartphones er kommet for at blive, og konstant udvikles der for at gøre produkterne smartere og skelsættende med nye features m.v. En af de store fisk i vandet, er LG, som nu er klar med global release af deres nye LG X Power 2 smartphone.

I første omgang søsættes den nye LG X Power 2 i Nord Amerika, og herefter lanceres X Power 2 i Asien, Europa, Latin Amerika m.v.



LG skriver følgende om LG X Power 2:



“The LG X power2 was designed to meet the demands of users who want maximum usage from their smartphones between charges and many of the advanced features found on our flagship devices,” said Juno Cho, president of LG Electronics Mobile Communications Company. “The combination of outstanding battery life, spacious display and exceptional camera capabilities made the first X power a popular proposition for millions and we expect the newest iteration of the X power series to be even more attractive.”



LG X Power 2 er udstyret med et 5,5” HD display med en opløsning på 1280 x 720 pixels, og bygges med en MediaTek MT6750 processor.



Den nye smartphone udbydes i 2 varianter mht. RAM – en 1.5GB eller 2GB RAM. Her til kommer 16GB lagerplads, som naturligvis kan udvides vanen tro via microSD. LG har valgt et 13 megapixel kamera på bagsiden, og et 5 megapixel kamera på forsiden.



Der er blevet plads til et 4500 mAh batteri på LG X Power 2, og så er smartphonen præ-installeret med Android 7.0 Nougat.



Der er stadig ingen informationer ude omkring prisen på LG X Power 2.



Credit: LG