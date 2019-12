AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-26 14:18:20

LG på vej med smartphone med 16 kamera linser?

Efter smartphones har udvidet antallet af kameraer på bagsiden af nutidens telefoner, er det som producenterne er gået efter ”more is better”

Vi er nu nået stadiet, hvor moderne telefoner ofte produceres med 3 eller fire linser monteret, men stopper det her?



LGs V40 ThinQ er en flere smartphones, som byder på et triple setup på bagsiden, men det tyder på slet ikke er nok for LG.



Nu er der dukket informationer frem via letsgodigital. Et nyligt indleveret patent fremvises af letsgodigital, og her fremvises et endnu unavngivet produkt med ikke mindre end 16 linser.

Kamera og linser kommer som et 4x4 gitter i toppen af produktet, og tegningen byder på forslag til, hvordan det kan implementeres ved hjælp af forskellige krumninger.



Kameraerne peger i forskellige vinkler, så brugerne vælger det bedste billede eller kombinerer alle dataene for at kunne opnå de bedste kriterier for motivet.



De mange linser, kan også give brugerne mulighed for at manipulere deres fotos. I eksemplet nedenfor viser det sig i form af, hvordan hovedet af motivet - i dette tilfælde, en bamse - kan drejes til forskellige vinkler, hvorved billedet forbedres.



”For those who want to use all those lenses for selfies, the phone comes with a mirror on the back. Boasting 16 cameras and an actual mirror, it sounds like the the handset would certainly appeal to Instagram narcissists”



Billeder & Kilde

letsgodigital