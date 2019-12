AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-16 00:10:32

LG planlægger dobbelt-annoncering

Den 31. august står til at blive en stor dag for LG. Den sydkoreanske virksomhedsgigant er ved at gøre klar til en præsentation af ikke en, men to smartphones.

LG har allerede udsendt invitationer til pressen, der afslører, at en ny smartphone vil blive afsløret den 31. august. Der er tale om den såkaldte LG V30.

LG har tilmed bekræftet, at der rent faktisk kommer til at finde en dobbelt-annoncering sted den 31. august. Den anden smartphone, som forventes at blive præsenteret er LG V30 Plus.

LG V30 Plus forventes at indeholde 128 GB opbevaringsplads, mens LG V30 blot vil have 64 GB opbevaringsplads. Udover dette, så er der faktisk ikke meget, der adskille de to smartphones fra hinanden.

Begge smartphones forventes at ankomme med et OLED-display. De vil også begge blive udstyret med en Snapdragon 830-processer med 6 GB RAM.

Der vil angiveligt være en chance for, at LG kun kommer til at sælge deres to nye smartphones i Sydkorea. Intet omkring dette er dog endnu blevet bekræftet.