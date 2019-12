AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-29 21:54:40

LG vil følge trop med Samsung

Galaxy S9 er ikke den eneste smartphone, der forventes at blive lanceret i januar. Det gør LG G7 også.

Samsung forventes som bekendt at lancere deres nye Galaxy S9 engang i januar. Den lancerings-plan er LG nu også hoppet med på.

LG har ingen intentioner om at lade Samsung løbe med opmærksomheden i januar. Derfor er man selv i færd med at planlægge en januar-lancering af den såkaldte LG G7-smartphone. Det melder Business Korea.

Det er fortsat uklart, hvilke features LG G7 bliver udstyret med. Interessant bliver det at se, om den ankommer med en Qualcomm Snapdragon 845-processer.

Noget kunne tyde på, at LG G7 bliver den første af to nye LG-smartphones i 2018. LG har i hvert fald en tendens til at lancere to smartphones pr. år.

Også i år har vi set LG ankomme med to smartphones i form af LG G6 og LG V30. LG V30 blev udgivet så sent som i oktober.