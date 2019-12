AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-24 11:59:49

Lamborghini lancerer ny smartphone

Lamborghini kan andet end at producere lækre biler. Et eksempel på dette er netop blevet præsenteret.

Du kender nok mest Lamborghini for dyre og smarte sportsbiler. Det er dog også en virksomhed, som forsøger at gøre et markant indtryk på smartphone-markedet.

Lamborghini Mobile har i den forbindelse lanceret en helt ny Android-drevet smartphone under navnet Alpha-One. Den er prissat til at koste 2.450 dollars.

Lamborghinis nye smartphone er blevet udstyret med en Qualcomm Snapdragon 820 processer, et Quad HD AMOLED display, samt et kamera på 20 megapixel.

Normalt vil en smartphone med de ovenstående features kunne købes for 500 dollars. Lamborghinis brand er den simple grund til, at deres Alpha-One smartphone koster ca. 2000 dollars mere. Samtidig er det værd at nævne, at du får et læderetui med i købet.

Lamborghini sælger deres nye smartphone gennem Harrods i London og flere forskellige detailhandlere i UAE.