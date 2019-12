AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-12 08:23:08

Lancerer Razer en smartphone 1. november 2017?

Rygterne har længe svirret omkring en kommende Razer smartphone, og nu er der dukket nye informationer frem, som meget vel kan understøtte rygterne.

Razer kender de fleste med bare en minimal indsigt i gamer segmentet, og bunker af udstyr som gamermus, gaming tastaturer, gamer headsets og sågar Razer gamer laptops, er en del af Razer familien.

Nu ser det altså ud til Razer udvider familien til det yderst konkurrencepræget smartphone segment

Et presseevent, som løber af staben 1 november tyder på, at Razer vil afslører noget spændende, når man ser på vedhæftet billede til eventet. Set ud fra netop billedet, tyder det bestemt på en eller anden mindre håndholdt enhed, som meget vel kunne være en smartphone.



Hvad ved vi rent faktisk?



Billedet indikerer bestemt en mindre håndholdt enhed.



Razer opkøbte i januar en smartphone producent, Nextbit (producent af Robin smartphones).

Razer CEO Min-Liang Tan, har i et tidligere interview udtalt, at Razer planlægger indtræden ind i mobile gaming.



Razer VP Tom Moss sendte for nyligt et tweet indeholdende et billede, hvor en enhed på størrelse med en smartphone, tittede frem fra lommen på Min-Liang Tan.



Så ja, Razer brygger på noget nyt, og uden tvivl gaming-relateret, men hvordan de får flettet gaming prædikatet ind i en smartphone, må vi vente på at se til 1. november.