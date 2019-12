AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-17 12:34:04

Lanceres en ny OnePlus 5T smartphone 5 november

Lanceres en ny OnePlus 5T smartphone 5 november, og gemmer der sig flere opgraderinger på næste release fra OnePlus

Det har længe peget i retning af en ny OnePlus 5T smartphone var på trapperne, og nu tyder det på næste måned meget vel kan blive her vi ser den nye OnePlus 5T smartphone på markedet.

OnePlus skulle allerede have sendt invitationer ud til vise medier i udlandet, hvor 5 november bliver omtalt.



I sidste uge så vi ligeledes omtale af potentielle specifikationer på en ny OnePlus 5T, som mange omtaler som værende udstyret med et 6 tommer display med en FHD+ opløsning og 2160 x 1090 pixels via 18:9 aspect ratio.



Gætterier går også på en OnePlus 5T smartphone udstyret med en Qualcomm Snapdragon 835 processor, samt option for enten 6GB eller 8GB RAM.



Det er stadig for tidligt at gætte på, om vi bliver præsenteret for andre opgraderinger vs. Det allerede lanceret OP5, men flere omtaler brugen af nyt kamera setup på OnePlus 5T smartphonen.