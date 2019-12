AUTHOR :

Lava Red OnePlus 5T lanceret i Europa og US

Er standard modellen af OnePlus 5T eller OnePlus 5T Star Wars Limited Edition ikke nok for dig, så kunne nyeste udspil fra OnePlus måske friste mere.

Producenten annoncerede i går deres nye Lava Red OnePlus 5T smartphone, som i første omgang kun lanceres i EU og US til en pris på £500 og £560 hhv.

Læs også test af OnePlus 5T Star Wars Limited Edition



Til dem af Jer der ikke er helt opdateret på OnePlus 5T, så er den bygget med et seks tommer display med en 18:9 aspect ratio og FHD+ opløsning med 2160 x 1080 pixels. OnePlus har monteret en Qualcomm Snapdragon 835 processor, 8GB RAM samt 128GB lager i Lava Red OnePlus 5T.

Lava Red OnePlus 5T byder ligeledes på et 16 megapixel front kamera, og et dual setup på bagsiden bestående af 20 megapixel og 16 megapixel kameraer.



Smartphonen er præ-installeret med Android 7.1.1 Nougat.



OnePlus pointerer, at Lava Red OnePlus 5T kun er lavet ud udbudt i et begrænset udvalg.

