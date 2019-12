AUTHOR :

Lava Red OnePlus 5T lanceret i Kina

Da det nye smartphone flagskib, OnePlus 5T blev lanceret, blev den kun udbudt i en enkelt farve i Kina. Det kompenserer OnePlus nu for, ved at lancerer en Lava Red version af den nye OnePlus 5T

Lava Red versionen af den nye OnePlus 5T telefon, bliver dermed kun tilbudt i Kina, og om den også lanceres i andre lande som England eller USA, er stadig uvist. OnePlus står ikke tilbage for at omtale deres OnePlus 5T som den mest populære smartphone de endnu har frigivet.



For at opsummerer, er OnePlus 5T smartphonen designet på et 6 tommer display, der er i stand til at byde på 18:9 aspect ratio og en FHD+ opløsning på 2160 x 1080 pixels.



Af andre goodies finder vi en Snapdragon 835 CPU, 6GB RAM, 64GB lager, og den kan tilmed handles med 8GB RAM og 128GB lager, hvis ikke 6GB og 64GB er nok. På fronten finder vi en 16 megapixel kamera, og på bagsiden et dual set med 20 megapixel sensor og 16 megapixel sensor.



OnePlus 5T er præ-konfigureret med Oxygen OS, som er en udspringer fra Android 7.1.1 Nougat, og det forlyder Android Oreo opdatering er på trapperne i starten af 2018.



