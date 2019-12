AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-27 11:02:02

Lenovo annoncerer Moto Z 2018

Motorola og Lenovo kan bestemt ikke beskyldes for at ligge på den lade side. En ny Moto Z-model er netop blevet præsenteret.

Det er ikke længe siden, at Motorola i samarbejde med Lenovo annoncerede Moto Z2. Nu har Lenovo så minsandten løftet sløret for endnu en ny Moto Z-model, der går under navnet Moto Z 2018.

Den nye smartphone er en hyldest til de 45 år, der er gået siden Motorola valgte at lancere deres første mobiltelefon nogensinde.

Moto Z 2018 er blevet udstyret med et luksuriøst design, samt noget af den nyeste hardware-teknologi til smartphones.

Den ankommer således med et AMOLED-display og 2K-resolution. Derudover har den fået sig en Snapdragon 835-processer med 6GB RAM og 128GB opbevaringsplads.

Moto Z 2018 kommer til at blive tilgængelig fra og med d. 6. november i år. I første omgang kan den dog kun købes på det kinesiske smartphone-marked.