AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-09 09:30:38

Mangel på iPhone X frygtes fra start - super cycle rammer måske i 2017

Bekymringerne bliver måske ganske aktuelle for Apple, da efterspørgslen på iPhone X fanger dem med bukserne nede om anklerne

Med et ankommen på hylderne fra 3 november, meldes der allerede om bekymringer om manglen på iPhone X inden de overhovedet sendes i handlen. Som dets er ud pt., kan du forudbestille den nye iPhone X fra 27 oktober, men det tyder på efterspørgslen er så voldsom, at det underminerer lagerbeholdningerne fuldstændig.



Informationerne stammer i første omgang fra MacRumors, og flere andre rapporter støtter op, hvor en af grundene kunne være en ”a super cycle” Forklaring kan findes her



Dette skaber basalt set en efterspørgelse, der er større end det faktuelle produktionsanlæg man mønstre.



The market generally refers to 2017 as the super cycle of the iPhone, but we think the real super cycle will be in 2018 for the following reasons: (1) TrueDepth Camera’s production issues will be significantly addressed in 2018F; (2) new models launched in 2018F will enjoy a longer sales period than those unveiled in 2017; and (3) the product mix, specifications and designs of new iPhone models from 2018F will be more competitive. We estimate that for 2017, iPhone shipments will come in at 210-220mn units, which should grow to be 245-255mn units in 2018.



Citat:

https://www.macrumors.com/2017/10/06/kuo-iphone-x-supercycle-2018/



Derfor kan Apple meget vel stå med et problem mht. bestillinger, som de først kan dæmme op for i 2018