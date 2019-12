AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-28 15:10:52

Mate 10 skal konkurrere med iPhone 8

Den kommende iPhone 8 stjæler naturligt nok mange overskrifter. Huawei har dog ikke tænkt sig at lade stå til.

Den næste store smartphone, som alle bare venter på skal udkomme, er Apples iPhone 8. iPhone 8 kommer til at symbolisere et 10 års jubilæum for iPhone.



Der er store forventninger til iPhone 8 og dens tekniske kunnen. Nu tyder det dog på, at der også er grund til at have forventninger til den kommende Mate 10 fra Huawei.



Chefen for Huaweis forbrugerafdeling, Richard Yu, tror på, at Mate 10-smartphonen vil have, hvad det kræver for at konkurrere med iPhone 8.



- Vi får endnu et stærkt produkt i form af Mate 10, der har længere batterilevetid, fuld-screen display, hurtigere opladningshastighed, bedre fotografisk evne og mange andre features, der alle sammen vil hjælpe os med at konkurrere med Apple, udtaler Richard Yu ifølge Bloomberg.



Mate 10-smartphonen har efterhånden været rygtet på vej i et godt stykke tid. Det bliver spændende at se det færdige resultat.