AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-25 17:30:29

MateBook X Pro jagter Apple og Samsung Galaxy S9 lurer i skyggerne

Medierne og fans venter på Samsung Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus indtræder officielt under MWC 2018 i løbet af dagen. Den officielle tidshorisont hedder ”Sunday 9AM PT / 12PM ET / 6PM Barcelona.

Medierne og fans venter på Samsung Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus indtræder officielt under MWC 2018 i løbet af dagen. Den officielle tidshorisont hedder ”Sunday 9AM PT / 12PM ET / 6PM Barcelona, som du kan følge via den embedded videostream nedenfor sammen med Samsungs officielle lanceringsvideo.

Som en af de helt store smartphone aktører indenfor Android baseret smartphones, intensiveres pressens opmærksomhed markant, så snart Samsung proklamerer nye Galaxy S modeller, og dette til trods for, at samme event, MWC 2018 – også byder på andre annoncører, der har meldt ankomst af nye modeller. Heriblandt Sony, LG, Huawei, Motorola, HTC m.v.



Galaxy S9 vil ikke have et radikalt ændret design end S8



Med lanceringen af Galaxy S8, kom også en markant designmæssig ændring fra S7, hvor vi blandt andet blev præsenteret for tiden trend i form af en buet skærm, og et mere eller mindre rammeløst design på S8.



Alt peger denne gang i retning af ny vin på gamle flasker, og vi bør uden tvivl forberede os på et meget lignende design mellem Galaxy S8 og Galaxy S9, og hvor forskellene skal findes under det smukke ydre.



Tidligere lækkede billeder af Galaxy S9, blandt andet på Instagram, ser vi en Galaxy S9 bygget med samme fysiske størrelse, aspect ratio gældende for både S9 and S9+.



Huawei melder ankomst af MateBook X Pro

Før Samsung indtræden på scenen under MWC 2018, har Huawei løftet sløret for deres nye MateBook X Pro bærbar, som foruden et smagfuldt design, også gemmer på nogle heftige specifikationer under motorhjelmen, og en flot og indbydende 13.9 tommer LTPS/IPS 10-point touch skærm og et næsten rammeløst skærmdesign på MateBook X Pro.



Af andre specs på skærmdelen, kan nævnes 3000x2000 opløsning (260PPI), FullView, og en 91 procent screen-to-body ratio, takket være den føromtalte thanks to 4.4mm ramme. Hertil kommer 100% sRGB farveskala, lysstyrke på 450nits og slutteligt 1500:1 kontrast ratio.



MateBook X Pro holdes nede på imponerende 304x217x14.6mm og 1.33 kilo



Sværvægter, når det kommer til et visionært design og flotte specifikationer, men fysisk en fluevægter, MateBook X Pro kombinerer alle i en og samme pakke takket være en udvalgt metal uni-body, og til trods for de minimale fysiske rammer, har Huawei alligevel formået at presse en USB 3.0 Type-A port ind sammen med to USB Type-C porte, som begge understøtter MateDock 2.

Et spadestik dybere inde i MateBook X Pro, finder vi Intels 8th Core processor, eller option for enten en Core i7-8550U eller Core i5-8250U.



Foruden lækkerier på CPU-fronten, kan MateBook X Pro byde på et Nvidia Geforce MX150 GPU med dedikeret 2GB GDDR5 RM, 8GB eller 16GB LPDDR3 2133 RAM, 256GB eller 512GB NVMe PCIe SSD lager m.v.



Sammen med MateBook X Pro kommer også deres 2-in-1 powerknap med fingeraftrykslæser og et full-size backlit chiclet vandafvisende tastatur, og en ret stor touchpad.

Et 1.0 megapixel kamera med placering mellem F6 og F7 tasterne, som kan presses ned, og dermed gemmes af vejen, når kameraet ikke er i brug.



Ifølge de frigivne informationer fra Huawei, er MateBook X Pro udstyret med et 57.4Whr batteri, som skulle tilbyde op til 12 timers driftstid. Der er også åbnet op for USB-C fast charger på MateBook X Pro, som giver 6 timers driftstid på under 30 minutter.



Nuværende informationer om kommende tre SKUs indbefatter



Core i5-8250U CPU, 256GB SSD, 8GB RAM

Core i5-8250U CPU, 512GB SSD, 8GB RAM og Nvidia MX150 GPU

Core i7-8550U CPU, 512GB SSD, 16GB RAM og NVidia MX150 GPU



Der er på nuværende tidspunkt ikke informeret om priser eller tilgængelighed på MateBook X Pro, men en lanceringsdato i Q2 skulle være sandsynlig.