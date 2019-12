AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-29 17:01:33

McLaren Edition OnePlus 6T udstyres med 10GB RAM og 256GB lager

En McLaren edition af den populære OnePlus 6T er på vej fra producenten, og kommer udstyret med 10GB RAM og 256GB lager

En McLaren edition af den populære OnePlus 6T er på vej fra producenten, og kommer udstyret med 10GB RAM og 256GB lager. McLaren og OnePlus annoncerede for kort tid siden et samarbejde, som altså resulterer i en McLaren Edition OnePlus 6T smartphone med frigivelse fra 11 december.

Foruden 10GB RAM og 256GB lager, er McLaren versionen identisk med OnePlus 6T. Det betyder med andre ord et 6.41 tommer display og en FHD+ opløsning på 2280 x 1080 pixels.

Læs vores test af OnePlus 6T HER

Under den smukke overflade finder vi samme Qualcomm Snapdragon 845 processor, 16 megapixel kamera på forsiden og et dual kamera setup på bagsiden bestående af 16 megapixel og et 20 megapixel kamera.

McLaren Edition OnePlus 6T smartphonen kommer som OnePlus 6T med fingeraftrykslæser integreret i skærmen.

Der er endnu ingen frigivne informationer om det ydre, som uden tvivl vil afspejle samarbejdet med McLaren.

Billeder & Kilde

OnePlus, McLaren