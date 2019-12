AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-06 19:48:40

Mi A1 resultatet af samarbejde mellem Google og Xiaomi

Det kommer tit gode produkter ud af det, når store virksomheder går i samarbejde. Nu er turen kommet til Google og Xiaomi.

For et par år siden løftede Google sløret for deres Android One-program. Nu har Google indgået et samarbejde med Xiaomi, der vil se udgivelsen af en ny Android One-smartphone.

Den nye smartphone er i dag blevet præsenteret af Xiaomi, og den går under navnet Mi A1. Den vil til at starte med blive sat til salg i Indien for en pris på 234 dollars.

For de penge kan man se frem til at få fingrene i en smartphone med HD display, en Qualcomm Snapdragon 625 processer med 4GB RAM og 64GB opbevaringsplads.

Mi A1 kommer ikke kun til at blive udgivet i Indien. Xiaomi har bekræftet, at den skal sælges i 40 forskellige lande.

Mexico, Hong Kong, Russia, Poland, Taiwan, Ukraine er nogle af de 40 lande, der efter Indien kan se frem til at sælge Xiaomis nye smartphone.