AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-31 09:41:23

Mi Mix 2S kan erstatte Mi 7 under MWC 2018

Xiaomi har som bekendt valgt ikke at lancere Mi 7 under MWC 2018. Den ære kan i stedet ske at gå til Mi Mix 2S.

Det står allerede klart, at Xiaomi har fravalgt muligheden for at lancere den nye Mi 7-smartphone under MWC 2018, der er sat til at blive skudt i gang i slutningen af februar.

Nu melder nye rapporter, at Xiaomi i stedet kan ske at præsentere en anden smartphone under eventet i Barcelona.

Det drejer sig helt præcist om Mi Mix 2S, som er en opgraderet model af Mi Mix 2, der blev lanceret i 2017.

Mi Mix 2S forventes at indeholde en Qualcomm Snapdragon 845-chipset. Den skulle efter sigende være den første smartphone til at indeholde netop det chipset fra Qualcomm.

Der er stadig ingen nye informationer omkring, hvornår Xiaomi har tænkt sig at lancere Mi 7-smartphonen.

