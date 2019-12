AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-17 17:24:42

Mi Mix'en gøres tilgængelig uden for Kinas grænser

Håber du stadig på at få Xiaomis Mi Mix-smartphone til Europa? Nu er første skridt på vejen hertil taget, omend det er et småt et af slagsen.

Håber du stadig på at få Xiaomis Mi Mix-smartphone til Europa? Nu er første skridt på vejen hertil taget, om end det er et småt et af slagsen.

Xiaomi valgte for et par måneder siden at udgive deres nye Mi Mix. Smartphonen fik på grund af sit unikke display hurtigt tiltrukket en enorm interesse fra hele verden. Indtil videre er det kun Kina, som har fået glæde af Mi Mix'en. Nu står dette dog til at blive ændret, da Xiaomi har for første gang har valgt at ekspandere salget ud over Kinas grænser.

Í første omgang bliver det Vietnam, som får glæde af den nye Mi Mix. Xiaomi har nemlig bekræftet, at deres smartphone kan købes i de vietnamesiske butikker fra og med den 22. marts.

Xiaomis beslutning viser, at man er villig til at gå i en mere international retning. Der forventes dog stadig at gå et godt stykke tid, inden Mi Mix'en bliver gjort tilgængelig uden for det asiatiske kontinent.

Xiaomi annoncerede godt nok for et par uger siden, at man havde planer om i marts at bringe Mi Mix'en til De Forenede Arabiske Emirater. Med blot et par uger tilbage af måneden mangler den kinesiske virksomhedsgigant dog stadig at levere mere detaljerede oplysninger om denne lancering.

Hvis du er en af den, der virkelig gerne vil have fingrene i Xiaomis nye smartphone, så er du i øjeblikket nødt til at importere den fra Kina eller Vietnam.