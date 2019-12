AUTHOR : Lars

Motorola Moto Z2 spottet i benchmarks

Leder du efter et alternativ til de velkendte Samsung, HTC, Apple og Huawei produkter, så er Motorola Moto Z2 måske et muligligt alternativ

Rygterne vil et snarligt release af Moto Z2 smartphonen kan forventes, og det hjælpes på vej af Moto Z2 nu er spottet i GFXBench benchmarks.



Den nye Motorola Moto Z2 smartphone, er bygget med et 5.5” display med en Quad HD opløsning på 2560 x 1440 pixels og en meget potent Qualcomm Snapdragon 835 processor samt en Adreno 540 GPU. Hertil kommer 4GB RAM og 64GB lager. På fronten finder vi et 5 megapixel kamera til selfies m.v., og på bagsiden et 12 megapixel kamera med til foto og video.



Resten af specifikationerne er stadig ikke omtalt fra producenten, så vi må vente med tålmodig til juli måned, hvor et release af Moto Z2 smartphonen ventes.

