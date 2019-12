AUTHOR :

Motorola hopper med på Star Wars trenden med et Moto Mod

Motorola afslører et Limited Edition Star Wars Moto Mod til deres Moto Z serie af smartphones.

Man skal ikke undervurderer Star Wars franchise, og den eneste tid har vi set alt fra NVIDIA TITAN Xp Star Wars Collector Edition unboxing og til Limited Edition Star Wars OnePlus 5T lanceres 15 december. Så naturligvis hopper flere med på Star Wars bølgen som i dette tilfælde omhandler Motorola og deres Limited Edition Star Wars Moto Mod. Dog er dette kun et cover til deres Moto Z serie, så knap så voldsomt et træk fra deres side.

