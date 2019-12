AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-16 23:47:17

Motorola lancerer to nye smartphones

Hvis du er fan af Motorola, så har du nu god grund til at glæde dig. Virksomheden har netop lanceret Moto C og Moto C Plus.

Der har været talrige rygter om to nye smartphones fra Motorola. Nu har virksomheden så endelig valgt at bekræfte det. De to modeller kommer til at gå under navnene Moto C og Moto C Plus.



Moto C-modellen er udstyret med en quadcore 1.3 GHz MediaTek processer. Derudover udkommer den med 1 GB RAM og 16 GB opbevaringsplads.



Moto C Plus-modellen udkommer omvendt med en 64 bit 1.3 GHz MediaTek processer. Den indeholder tilmed 2 GB RAM og 16 GB opbevaringsplads.



De to nye smartphones vil blive sat på butikshylderne i Sydamerika, Europa og Asien. De kommer ikke til at blive solgt i USA.



Hvis du vil have fingrene i en af de to modeller, så er det heller ikke fordi, at du skal betale en bondegård. Moto C kan købes for 89 Euro, mens Moto C Plus står til en pris på 119 Euro.