AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-29 10:25:30

New York City Police Department skifter 36.000 Windows telefoner ud med iPhones

New York City Police Department skifter 36.000 Windows telefoner ud med iPhones inden for kort tid. Rygterne vil det skyldes manglende support for nuværende Windows 8.1

New York City Police Department har annonceret de skifter deres 36,000 Windows smartphones ud med iPhones inden udgangen af 2017. På trods af NYPD gennem de seneste år har arbejdet tæt sammen med Microsoft for at udvikle unikke apps til korpset sammen med sikkerhed, så er valget alligevel faldet til anden side end vante Microsoft.

Med et snarligt release af iPhone 8, er grundlaget måske også banet for Apple for at tage over sammen med Windows Phone 8.1 står på vippen fra producentens side.



Windows har dog meldt ud tilbage i juli, at de fortsætter deres support til Windows Phone 8.1, da kundekredsen af Windows baseret smartphones snart benytter sig af dette OS.



New York City Police Department skriver følgende:



The NYPD’s decision to go with Windows Phones didn’t make a lot of sense to some, given that the Windows Phone market share had already dropped below 1 percent by that time. It had sourced Nokia Lumia 830 and Lumi 640 XL handsets that featured special 911 apps, case management apps, and the ability to receive assignments.



The purchase was part of a $160 million plan to help modernize the NYPD. Despite supplying over 36,000 units to the NYPD, it just wasn’t enough to help Windows Phone keep its head above the water.



Det er dog stadig uvist hvilken iPhone model NYPD vælger, og det er nok tvivlsomt de vælger iPhone 8, da de står overfor en smartphone med en forventet pris på $1,000 pr. stk.

