AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-22 13:11:32

Nokia 2 ankommer snart til USA

USA er et yderst populært marked at udgive sine produkter i. Det har også HMD Global fundet ud af.

HMD Global løftede i sidste måned sløret for deres nyeste smartphone i form af den såkaldte Nokia 2.

Nu ser det ud til, at Nokia 2 snart ankommer til USA. En rapport fra Pocketnow afslører i den forbindelse, at den nye smartphone er på vej til at ryge på hylderne hos flere forskellige amerikanske virksomheder.

B&H er en af dem, og her man faktisk allerede nu gjort det muligt at forudbestille Nokia 2 for en pris på 100 dollars. Best Buy og Amazon er to andre virksomheder, der også har sagt ja til at sælge nyheden fra HMD Global.

Ingen af de nævnte virksomheder har på nuværende tidspunkt sagt noget om, hvornår de vil udgive Nokia 2, så på det punkt må de håbefulde købere væbne sig med tålmodighed.

Nokia 2 ankommer med et HD-display, samt en Qualcomm Snapdragon 212 processer. Den vil også have 1GB RAM og 8GB opbevaringsplads.