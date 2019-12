AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

Nokia 6 ankommer til USA i maj

Nokia 6 er også på vej til at blive en del af det amerikanske smartphone-marked. Den ankommer nærmere bestemt i maj.

HMD Global kunne for nyligt fortælle, at man ingen planer havde om at gøre Nokia 6 tilgængelig i USA i 2018. Nu har HMD Global dog valgt at ombestemme sig.

HMD Global bekræfter nemlig, at Nokia 6 ankommer til USA engang i maj. En helt præcis udgivelsesdato er endnu ikke blevet bestemt.

Prisen menes at komme til at lande på 280 dollars, hvilket altså svarer til 1.700 kroner.

Hvis du ikke er bekendt med den nyeste version af Nokia 6, så er den netop blevet annonceret under MWC 2018 i Barcelona.

Den nye smartphone fra HMD Global er blevet udstyret med et Full HD display og en Qualcomm Snapdragon 630 processer.