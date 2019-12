AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-04 11:52:00

Nokia 6 i 2018 klæder poserer for kameraet

Rygterne har længe bimlet, men nu er der kommet nye informationer til, som i det mindste afslører designet og det visuelle på Nokia 6 smartphonen.

2018 modellen af Nokia 6 bygges med et 5,5 tommer display med en FHD opløsning på 1920 x 1080 pixels. Her til finder vi en Qualcomm Snapdragon 630 processor under motorhjelmen sammen med 4GB RAM.



2018 modellen af Nokia 6 bygges med et 5,5 tommer display med en FHD opløsning på 1920 x 1080 pixels. Her til finder vi en Qualcomm Snapdragon 630 processor under motorhjelmen sammen med 4GB RAM.



Af lagerplads giver Nokia mulighed for option mellem 32GB eller 64GB, som kan udvides via microSD til 128GB.



Et blik på valget af kameraer afslører et 8 megapixel på fronten og 16 megapixel på bagsiden. Til at kunne levere saft til systemet, har Nokia monteret et 3000 mAh batteri.



Nokia 6 model 2018 præ-installeres med Android 8.0 Oreo. Forventet release er i indeværende måned.