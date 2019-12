AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-04 10:04:13

Nokia 6.1 vil kunne købes i USA

Det bliver fra på søndag muligt at købe denne opdaterede version af Nokia 6, som blev lanceret tilbage i januar.

Det bliver fra på søndag muligt at købe denne opdaterede version af Nokia 6, som blev lanceret tilbage i januar.

I USA vil fans af Nokia-mærkede smartphones snart få lov til at få fingrene i den såkaldte Nokia 6.1.

HMD Global, der står for at producere Nokia-mærkede smartphones, har således bekræftet, at inden længe vil gå i gang med at sælge Nokia 6.1 i USA.

Nokia 6.1 er ikke en ny smartphone-model. Det er blot en opgraderet version af Nokia 6, som HMD Global lancerede tidligere i år.

Nokia 6.1 ankommer med et FHD IPS LCD-display, en Qualcomm Snapdragon 640-processer, 3GB RAM og 32GB opbevaringsplads.

Man vil fra på søndag kunne erhverve Nokia 6.1 på det amerikanske smartphone-marked. Den kan købes via Best Buy og Amazon for den nette sum af 269 dollars, hvilket svarer til 1.671 danske kroner.