PUBLISHED : 2018-02-15 10:48:32

Nokia 7 Plus lækket forud for Mobile World Congress

Den meget medieomtalte og nye Nokia 7 Plus, og dukket op i form af billeder forud for Mobile World Congress 2018, og billederne kommer vanen tro via Evan Blass på hans Twitter profil.

Den komplette liste af specifikationer, har vi dog stadig til gode, og end ikke Evan Blass, kan oplyse mere end gætterier, selvom han er god til at gætte på præ-lanceringer af smartphones.

Det forventes dog Nokia 7 Plus, er designet med et 6 tommer display med en 18:9 aspect ratio, men opløsningen på skærmen er stadig uvist.



Den peges også i retning af Nokia 7 Plus kommer udstyret med en Qualcomm Snapdragon 660 processor og dertilhørende Adreno 412GPU.



4GB RAM og 64GB internt lager, skulle ligeledes blive en del af Nokia 7 Plus samt muligheden for at udvide via microSD kort.



Som det fremgår af billederne af Nokia 7 Plus, er den nye smartphone monteret med ZEISS optik, og på bagsiden finder vi et dual setup med et 12MP og 13MP kamera.



På fronten har Nokia monteret et 16MP kamera.



Vi ser frem til den officielle lancering af Nokia 7 Plus, som finder sted på Mobile World Congress senere i indeværende måned.

