PUBLISHED : 2018-02-25 18:13:23

Nokia 8 Sirocco Android One smartphone annonceret på MWC 2018

HMD Global, firmaet, som er licenseret til at frigive smartphones under Nokia branded, har annonceret nye produkter under MWC 2018 i Barcelona, hvoraf Nokia 8 Sirocco er blandt nyhederne.

Nokia 8 Sirocco, er et Android One baseret smartphone flagskib, så er spækket med alt der hører et smartphone flagskib til anno 2018. Blandt andet kommer Nokia 8 Sirocco med glas på 95 procent af telefonen, og kun et tynd rustfri kabinet der omslutter siderne.



Første gang vi stiftede bekendtskab med Nokia 8, var tilbage i august 2017, og nu kommer så en Nokia 8 Sirocco, som basalt set er en opgraderet version af Nokia 8 og yderst indbydende.



Nokia 8 Sirocco, er udstyret med et 5.5” pOLED buet display, og en 2560×1440 opløsning. Nokia 8 Sirocco er udstyret med en Qualcomm Snapdragon 835 processor, 6GB RAM og 128GB lager.

En fingeraftrykslæser er lokaliseret på bagsiden, og at holde fokusset på den buet skærm på forsiden.

Nokia 8 Sirocco, er udstyret med et dual kamera setup, et 12 megapixel på bagsiden med ZEISS optik samt et 5 megapixel på forsiden med en vidvinkel linse.



Sammen med Nokia 8 Sirocco kommer også mulighed for trådløs opladning af batteriet, men til gengæld må fans af 3.5mm headphone jackstikket sidde med en tom fornemmelse, da Nokia 8 Sirocco er undladt denne funktionalitet i designet, og i stedet er udstyret med USB Type-C til 3.5mm headset adapter.



HMD Globals første Android One flagship, Nokia 8 Sirocco, er programsat til april til en pris omkring $900.