PUBLISHED : 2017-10-20 11:26:42

Nokia 8 med 6GB RAM forhandles i Tyskland

Nokia 8 med 6GB RAM forhandles i Tyskland, og flere lande er ifølge Nokia på vej, som Danmark også sikres modellen med 6GB

Standard versionen af den nye Nokia 8 kommer med 4GB RAM, men hertil kommer en model af Nokia 8 med 6GB RAM, som i første omgang blev sat til salg i norden via Finland. Nu er samme model sendt på markedet i Tyskland til en pris på €669. Blandt udbyderne er Amazon og Otto.



Et spadestik dybere i Nokia 8 giver en paletter af high end hardware inden for smartphones. Vi finder blandt andet en Qualcomm Snapdragon 835 mobile processor, 128GB lagerplads, og mulighed for mere via et microSD kort.



På fronten finder vi et 13 megapixel kamera, som planlægges til brug af videosamtaler, selfies m.v., og på bagsiden har producenten monteret to 13 megapixel kameraer til video og billeder.

Det forlyder Nokia udvider med flere europæiske lande med Nokia 8 med 6GB RAM inden for kort tid.