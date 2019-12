AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-04-24 09:19:52

Nu er det officielt: OnePlus 7-serien lanceres den 14. maj

OnePlus har endelig løftet sløret for det næste skridt i deres OnePlus-serie. Datoen er den 14 maj, og som titlen lyder, er det første gang OnePlus lancerer mere end én ny model under et event.

I forbindelse med lanceringen, vil der blive afholdt 3 events i henholdsvis, London, New York og Bangalore. En billet til eventet i London koster eksempelvis 135 kroner. Hvis du derimod hellere vil sidde derhjemme, er det dog intet problem, da eventet selvfølgelig vil blive livestreamet kl. 17:00 dansk tid.



OnePlus’ CEO - Pete Lau har bekræftet, at vi kommer til at se et helt nyt og banebrydende display, samt mulighed for 5G forbindelse.

Indtil videre har det været rygtet at vi ser tre modeller fra OnePlus, en OnePlus 7, OnePlus 7 Pro og til sidst en OnePlus 5G.

Rygterne der pegede på den 14. maj som release-dato, talte altså sandt, men om rygterne om et pop-up selfiekamera og et triple-kamera setup, er korrekte, må vi altså vente med at få afklaret den 14. maj.



Vi har tidligere på Tweak, skrevet om de forskellige modeller, specifikationer og design, der forventes OnePlus lancerer d. 14 maj.



Kilde og billede: OnePlus, GSMarena