AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-09 09:16:44

Nu kan du købe en Gold edition iPhone X (Video)

Det var vel kun et spørgsmål om tid inden en iPhone X gold edition blev lanceret, og det bliver den nye iPhone X bestemt ikke billigere af. Med en pris på over 10,000 kr. for det nye Apple flagskib, skrues prisen for gold edition op til $1,498 for 64GB versionen, mens 256GB versionen af iPhone 10 topper ved $1,648.



Alternativ løsning kunne være at sende din iPhone X til Ten Squared, og lade dem forgylde den. Her ender du med en regning på $399.



If the iPhone X isn’t expensive enough for your with its $1,000 price tag, there is now an even more expensive version of the handset a gold iPhone X. Ten Squared have launched a gold plated version of Apple’s new iPhone.



Vælger du den Apple produceret version fra Apple, så kan du vælge mellem rose gold og yellow gold.

Ten Squared og The Loop tilbyder også at forgylde dit Apple Watch med 24 karats bladguld til en pris på $399.



Du kan læse mere hos Ten Squared eller The Loop