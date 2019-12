AUTHOR :

Nuværende iPhone produktion reduceres med 10 % i første kvartal

Informationerne kommer ikke direkte fra Apple, men via en ny rapport fra Nikkei Asian Review. Her omtales en neddrosling af deres tre nye iPhone modeller.

Ifølge Nikkei Asian Review, har Apple bedt deres leverandører om at producere færre enheder end planlagt af XS, XS Max og XR.



Redaktionen hos ubergizmo fortæller:



”Apparently Apple had made the request to its suppliers shortly before they revised their earnings. This means that the number of iPhones that Apple could ship has been reduced from 47-48 million to 40-43 million, which represents an overall reduction of over 20% from the 50+ million or so iPhones sold in the same quarter the previous year.



The request was made before Apple announced its forecast cut. The bleaker sales outlook, which Apple attributed to weak China demand, triggered a broad sell-off in global stock markets”



Analysefirmaet Canalys, skønner leverancen faldt 12 procent i Kina sidste år alene, og estimerer leverancen af smartphones i 2019 falder yderligere tre procent, til under 400 millioner for første gang siden 2014.



Samme rapport fra Nikkei Asian Review nævner forventet nedgang til 40 til 43 millioner enheder i januar-marts sammenlignet mod et tidligere estimat på 47-48 millioner enheder.



