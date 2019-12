AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-13 09:44:20

Ny Razer Smartphone specs afsløret i benchmarks

Ny Razer Smartphone specs afsløret i benchmarks, og ganske som vi omtalte igår, bliver den blandt andet udstyret med 8GB RAM.

Dagen i går bød på flere spændende nyheder fra Tweak.dk, og en stak lidt af fra mængden, da vi omtalte en potentielt kommende Razer smartphone, som forventes præsenteret 1 november.



Lancerer Razer en smartphone 1. november 2017?

Allerede dagen efter, er der dukket flere informationer op, så for alvor får hypen til at vokse via, næsten vanen tro, sceneoptræden hos GFXBench med dertilhørende benchmarkresultater.

Ifølge de fremviste benchmarks, lader det til vi har en beskæftigelse på en Razer smartphone med et 5,7” display med en QHD opløsning på 2560 x 1440 pixels.



Under overfladen gemmer der sig en Qualcomm Snapdragon 835 mobil processor sammen med 8GB RAM og 64GB lager. Vi bliver også præsenteret for et 8 megapixel front kamera og 12 megapixel på bagsiden, som skulle være i stand til at optage i 4K video.



Razer Smartphonen bliver præ-installeret med Android 7.1.1.



Vi har stadig ikke nogen ofielle udmeldinger omkring releasedato eller priser.