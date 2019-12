AUTHOR :

Ny Samsung Galaxy Fold promo video frigivet

Samsung Galaxy Fold er Samsungs første officielle foldbare smartphone. Nu har producenten frigivet en ny video for deres Galaxy Fold smartphone, som giver en lækker præsentation af designet på deres foldbare telefon og hvordan den virker.

Kilde: Samsung



Samsung Galaxy Fold leveres med en 7,3 tommer skærm, der kan foldes, som resulterer i en skærm med en QXGA + opløsning. Den sekundær skærm måler 4,6 tommer har en HD + opløsning.



Samsung Galaxy Fold har i alt fem kameraer, to på forsiden, et 10 megapixel og et otte megapixel kamera. De tre kameraer på bagsiden består af et 16 megapixel kamera og to 12 megapixel kameraer.



Galaxy Fold bygges med en Qualcomm Snapdragon 855 processor og 12 GB RAM samt 512 GB lagerplads og et 4380 mAh batteri.



Billeder & Kilde

Samsung