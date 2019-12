AUTHOR :

Ny Samsung SM-W2018 Flip telefon lækket på video

Ikke alt hos Samsung omhandler deres Samsung Galaxy S smartphones, og det viser seneste spottet video, som gælder en potentiel kommende flip smartphone, Samsung SM-W2018. Rygterne har længe svirret, men vi skulle efter alt at dømme nærme os en lancering. Samsung SM-W2018 tager over hvor Samsung SM-W2017 slipper taget i markedet.



En mindre fremvisning på video afslører en Samsung SM-W2018 bygget med et 4,2 tommer display med Full HD opløsning på 1920 x 1080 pixels. Af processor finder vi en Qualcomm Snapdragon 835 processor og 6GB RAM. Som standard på Samsung SM-W2018 tilbydes 64GB lager, og et 2300 mAh batteri samt naturligvis kamera på front og bagside. På fronten er Samsung SM-W2018 udstyret med et 5 megapixel kamera til selfie, videochat osv, og på bagsiden er SM-W2018 udstyret med et 12 megapixel kamera til video og billeder.



Forventet release hedder på nuværende tidspunkt 1 december og det kinesisk marked i første omgang.

Der er ingen informationer om priser, eller om Samsung SM-W2018 sendes ud på andre markeder efterfølgende.

Læs mere via MMDDJ