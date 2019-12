AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-25 12:28:19

Ny opdatering på vej til Razer Phone

Razers nye smartphone, Razer Phone, er spækket med high-end komponenter under den smukke overflade. Lanceringen er gået over al forventning, og Razer har uden tvivl skubbet til konkurrenterne

Razers nye smartphone, Razer Phone, er spækket med high-end komponenter under den smukke overflade. Lanceringen er gået over al forventning, og Razer har uden tvivl skubbet til konkurrenterne med deres første smartphone. Et sted, hvor medierne har stukket til lanceringen af Razer Phone, er på kameraet, som bestemt ikke står på mål for resten af den veludførte Razer smartphone. Nu melder Min-Liang Tan, CEO hos Razer sig på banen med informationer om en ny opdatering til Razer Phone er på trapperne.

While the camera hardware and sensors are phenomenal, we are focused on improving the performance of the software – specifically the performance of the camera app in the near term. At this time, we are working to update features such as shutter speed, low light and many other optimizations to the current software. These fixes and optimizations will be progressively released over the next few weeks.



For example, we have released a camera app last Friday that you will see improves on stability and updates to the interface to make it more accurate. More of these updates will be released regularly and progressively to make our camera even better.



Vi kender endnu ikke lanceringsdatoen, men det er fantastisk at se der skrides til handling på punkter, hvor Razer Phone måske ikke helt står som konkurrent til de andre flagskibe inden for smartphones.



