AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-24 12:25:11

Ny video afslører måske den nye Samsung Galaxy S9 før lanceringen

Efter alt at dømme, er ventetiden på Samsung Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus ved at nå vejs ende. Nu er der dukket en video frem, som mange gætter på er den nye Galaxy S9 smartphone.

Alle tegn peger i retning af Mobile World Congress bliver udstillingsvinduet til lanceringen, men denne video kunne meget vel være det første glimt af den nye super telefon fra Samsung.



Ingen kan finde vise officielle specifikationer frem, men det ar ikke afholdt mange medier fra at gætte løs.



Samsung Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus rygtes til at være designet med et visuelt setup, som vi kender fra Galaxy S8 og S8 Plus, og dermed forventes det skærmstørrelsen bliver den samme. Dog vil de uden tvivl have forskellige processorer monteret alt efter land.



Processor valget gættes på bliver mellem Samsung Exynos 9810 og den nyeste Qualcomm Snapdragon 845 CPU. Her til kommer option mellem 4GB og 6GB RAM alt efter model – samt lager svingende fra 64GB og helt op til 512GB internt lager.



Der gættes også på, om Galaxy S9 udstyres med en single eller dual setup mht. kamera.

Vi glæder os til at se afsløringen, som forventes at komme på MWC 2018, og butikkerne fra marts.

Image Credit: Benjamin Geskin