AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-26 11:24:42

Nye billeder af OnePlus 5 dukket op

Billeder af den kommende next gen smartphone fra populære OnePlus er dukket op på nettet, og denne gang den formodet nye OnePlus 5, som der stadig gættes meget på omkring navngivningen.

Informationerne kommer fra India Today, der har fremvist billeder af bagsiden af det kommende flagskib fra OnePlus.



Som det fremgår af de lækkede billeder, så tyder det på OnePlus 5 bygges med et dual kamera, og så forlyder det OnePlus 5 smartphonen også er bygget med en Qualcomm Snapdragon 835 processor.

Rygterne vil også vi bliver præsenteret for en smartphone med 8 GB RAM og en Quad HD display med en opløsning på ikke mindre end 2560 x 1440 pixels via en 5.5” skærm.



Når talen falder på batteriet, så skulle OnePlus 5 være udstyret med et 3000 mAh batteri, som der burde være nok saft og kraft til en hel dag uden problemer.



Prisen skulle ramme under $500, men ganske som resten af rygterne, så er intet officielt bekræftet.



Credit: India Today