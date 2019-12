AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-06 09:10:30

Nye billeder af OnePlus 5T dukket op

Denne gang kommer informationerne ikke fra jungletrommerne, men direkte fra OnePlus, som har fremvist nyt billede via deres Twitter kanal.

Denne gang er det bagsiden af den kommende OnePlus 5T, der står for tur, og her afsløres et dual kamera setup, og så er rygterne om integration af jackstikket stadig ret vedholdende uden OnePlus er klar i spyttet om netop jackstikket, som mange konkurrenter undlader i deres flagskibe af smartphone.



Hvad ved vi om OnePlus 5T på nuværende tidspunkt?



OnePlus 5T bygges med et 6 tommer edge to edge display, som håndterer en FHD+ opløsning på 2160 x 1080 pixels, og her til kommer en Qualcomm Snapdragon 835 processor og 8GB RAM. Det er stadig uvist, hvilke former for kameraer OnePlus 5T udstyres med, men rygterne er ret enige i, at et kamera med 16 megapixels eller 20 megapixels findes på forsiden.



OnePlus 5T forventes sat i handlen til en pris på $550, og en smartphone der er præ-installeret med Googles Android OS, Android 8.0 Oreo, og senere i indeværende måned, afholder OnePlus et presse event, hvor OnePlus 5T forventes lanceret.