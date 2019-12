AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-04 08:43:45

Nye detaljer om standalone Samsung Gear VR headsettet

Et standalone Samsung Gear VR headset, har længe været omtalt, og nu er der dukket nye informationer op, som måske understøtter noget er på vej fra Samsung.

For kort tid siden stødte vi på nyheden om Samsung planlægger et release af et standalone Samsung Gear VR headsettet, som skulle virke uden det ville kræve en smartphone. Hertil skulle standalone Samsung Gear VR headsettet, være udstyret med et 2000ppi display.



Nu melder nye informationer sig til omkring Samsung Gear VR headsettet er bygget med en Samsung Eyxnos processor og byder på eye tracking, og udviklerne bag sidstnævnte skulle være Visual Camp.



Visual Camp CEO Suk Yunchan said, “By collaborating with Samsung Electronics, our technology was internationally recognized at MWCS 2017, enabling us to secure a bridgehead for future global marketing efforts. Now, we will continue promoting the high quality of Korean startup technologies and products overseas.”



Det er stadig meget få informationer vi har kunne tracke på Samsung Gear VR headsettet, men vi holder som altid ørene ude for yderlige informationer om Samsung Gear VR headsettet. Billedet viser et Samsung-Gear-VR-2016, og ikke omtalte standalone Samsung Gear VR headset.



