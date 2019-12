AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-28 09:36:15

Nye informationer om Samsung Galaxy Note 8 specifikationerne dukket op

Følger du med i nyheds strømmen omkring Samsung Galaxy Note 8, så kan vi informerer dig om The Android Soul netop har tilført nye gætterier på specifikationerne på den kommende Galaxy Note 8

Rygter popper næsten frem som perler på en snor, når det handler om den nye Galaxy Note 8, og denne gang handler det om specifikationerne. Informationerne stammer fra The Android Soul, som virker overbeviste om Galaxy Note 8 udstyres med et 6,3” Super AMOLED display med en 2K opløsning, og mulighed for 2 forskellige processorer alt efter hvilket land man befinder sig i.



Der omtales brug af en Qualcomm Snapdragon 835 samt en Samsung Exynos 8995 processor, og hertil 6GB RAM. Galaxy Note 8 skulle også byde på dual kamera på bagsiden, som begge skulle være 12 megapixel inkl. OIS.



Release af Galaxy Note 8 skulle også bringe en forbedret version af S Pen med sig. Et 3300 mAh batteri, skulle være en del af pakken, men ligesom resten, er vi stadig på rygteplan.



Medierne ser ud til at være enig i, at Galaxy Note 8 lanceres før Apples kommende iPhone, hvilket skulle være i september, så derfor er august et godt bud på Samsung Galaxy Note 8 annonceringen.



