PUBLISHED : 2019-05-14 12:25:52

Officiel OnePlus 7 Pro video lækket

I dag pakker OnePlus gavepapiret af deres nye smartphone flagskib, og forud for deres officielle lancering af OnePlus 7 Pro, kommer andre dem altså i forkøbet.

OnePlus afholder en presse events senere i dag, hvor de vil afslører deres nye OnePlus lineup af smartphones, hvilket vil omfatte OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro.



Det kunne tyde på der er tale om deres officielle promo video, der viser OnePlus 7 Pro.



Videoen bekræfter nogle af de features, vi har hørt om enheden tidligere, herunder popup-selfie-kameraet og meget mere.



OnePlus 7 pro siges at komme med et 16 megapixel selfie kamera, og tre kameraer på bagsiden, der vil omfatte et 48 megapixel kamera og et 16 megapixel kamera.



Enheden kommer med en Snapdragon 855 processor, og vil udbydes med 6 GB og 12 GB RAM og op til 256 GB lagerplads.



Vi følger på så snart presse eventet er slut.

Kilde & Billeder

Slashleaks