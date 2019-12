AUTHOR : Lars

Officielt Samsung Galaxy Note 8 pressebillede lækket

Hvad der formodes at være et officielt Samsung Galaxy Note 8 pressebillede er sluppet ud, og vanen tro, er det Evan Blass der står bag

Det tyder på det første officielle pressebillede af den nyeSamsung Galaxy Note 8 er poppet frem, og billedet kommer naturligvis fra Evan Blass på hans Twitter profil.



Samsung releaser deres Galaxy Note 8 23 august under deres proklamerede presseevent.



Galaxy Note 8 byder på lækre specifikationer, hvor et 6.3” display med QHD eller en QHD+ opløsning skal pryde forsiden.



Galaxy Note 8 udgives i to varianter, når det kommer til processoren. Der udgiver en Galaxy Note 8 med Qualcomm Snapdragon 835 samt en Samsung Exynos processor alt efter hvilket land du befinder dig i. Hertil krydret retten med 6GB RAM.



Af lager muligheder får vi tilbudt 64GB som standard, og med option for tilvalg af 128GB samt en Emperor Edition med 256GB. Den nye Samsung Galaxy Note 8, er naturligvis også udstyret med high-end kameraer, et dual setup med 13 megapixel med en wide angle linse samt et kamera med en 12 megapixel sensor, og en telefoto med 3x optisk zoom.



Samsung Galaxy Note 8 forventes at blive solgt forudinstalleret med Android 7.1.1 Nougat.



Vi venter på informationer omkring priser på Samsung Galaxy Note 8.