AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-04 16:08:32

Officielt: Motorola udgiver Moto Z2

Motorola-fansene har ventet længe. Nu kan de dog glæde sig over at se den nye Moto Z2 være blevet gjort tilgængelig.

Der er efterhånden blevet reklameret for Moto Z2 i et godt stykke tid. Nu har Motorola endelig valgt at udgive deres nyeste smartphone-model.



Udgivelsen finder sted på Motorolas egen blog. Her har virksomheden tilmed løftet sløret for en række nye Moto Mods, der skal hjælpe med at ekspandere Moto Z2 på det globale marked.



Moto Z2 kommer med en HD Super AMOLED-skærm. Under hjelmen finder du desuden en 2.2 GHz octa-core processer.



Som om det ikke var nok, så er Moto Z2 blevet udstyret med op til 30 timers batteriliv på en fuld opladning. Du kan få otte timers batteriliv på blot 15 minutters opladning.



Motorolas nye smartphone kan købes i to forskellige modeller. Den ene model har 3 GB RAM og 32 GB opbevaringsplads, mens den anden model har 4 GB RAM og 64 GB opbevaringsplads.



Hvis du er interesseret i at få fingrene i Moto Z2, så skal det ske igennem Verizon, der har prissat den til 499 dollars.