AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-20 09:00:17

OnePlus 5 poserer foran kameraet forud for officiel release

OnePlus 5 er lige på trapperne, og forud for den officielle lancering kommer vanen tro en række lækkede billeder, som ikke gør hypen mindre.

Skulle det være gået dig forbi, så er OnePlus klar til at lancerer deres næste flagskib inden for smartphones, OnePlus 5. forud for det officielle release af OnePlus 5, kommer næsten vanen tro, en række lækkede billeder af den nye OnePlus 5 smartphone. Billederne kommer denne gang via Twitter, og næsten alle tænkelige vinkler af OnePlus 5 smartphonen er med.



Specifikationerne er stadig ikke 100 % bekræftet fra officiel kilde, men det formodes af være en smartphone bygget med et 5,5” display med enten en Full HD opløsning, eller en Quad HD opløsning. Hertil skulle OnePlus 5 være udstyret med en ny Snapdragon 835 processor.



OnePlus 5 smartphonen kommer i 2 forskellige versioner. En OnePlus 5 med 6GB RAM og 64GB lager, og en OnePlus 5 med 8GB RAM og 128GB lagerplads.



Den nye OnePlus 5 telefon byder også på et dual setup mht. kamera på bagsiden, som jungletrommerne mener består af 2 stk. 13 megapixel kameraer. Kameraet på fronten af OnePlus 5 står stadig hen i det uvisse mht. specifikationer.



OnePlus 5 sælges præ-installeret med Android 7.1.1 Nougat.

