AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-06 01:02:10

OnePlus 5-udgivelse er ikke langt væk

Vi nærmer os angiveligt en udgivelse af den længe ventede smartphone fra OnePlus. Vi skal kun vente et par uger endnu.

Mange venter spændt på udgivelsen af den omtalte OnePlus 5-smartphone. Nu ser det ud til, at det kommer til at ske inden længe.



En teaser-video har på det seneste været vist i forskellige dele af Kina. Videoen har tilmed løftet sløret for, at udgivelsesdatoen står til at blive den 20. juni.



Der har tidligere været rygter om, at udgivelsen ville finde sted den 15. juni. Noget kunne dog altså nu tyde på, at det bliver fem dage senere.



Datoen er endnu ikke blevet bekræftet af OnePlus, der ligeledes holder kortene helt ind til kroppen, hvad angår prisen på deres nye smartphone.



OnePlus 5 forventes at udkomme med en Qualcomm Snapdragon 835 processer. Den skulle tilmed være blevet udstyret med 6/8 GB RAM og 64/128 GB opbevaringsplads.