AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-02 09:14:18

OnePlus 5T Udstyret Det Populære Jackstik

Med et snarligt kommen af OnePlus 5T, bliver vi præsenteret for det næste skud på smartphone-stammen fra OnePlus, som endnu en gang bygges med 3,5 tommer jackstik.

Apple var den første smartphone producent, som skippede brugen af headphone jackstikket med lanceringen af deres iPhone 7, og så fulgte Google trop med deres nye Pixel 2, og sidenhen har andre smartphoneproducenter fulgt trop.



Nu tyder alt dog på OnePlus går i den modsatte retning med deres kommende OnePlus 5T, som efter alt at dømme, bliver præsenteret 5 november 2017.



Der har flere gange været lækket billeder af den nye OP5T smartphone, og det samme gælder informationer om specifikationerne på OnePlus 5T, som blandt andet indbefatter et 6 tommer display med en Full HD+ opløsning på 2160 x 1080 pixels, og desto tættere vi kommer på 5 november, desto flere informationer slippes der fri.



OnePlus 5T, bliver monteret med en Snapdragon 835 processor og 8GB RAM, som følges trop med 128GB internt lager. Android 8.0 Oreo ser ud til at vinde pladsen som OS, og så skulle vi denne gang få et dual kamera setup på bagsiden, og et kamera på fronten af OP5T smartphonen. Kameraerne på bagsiden, skulle være to 20 megapixel af slagsen, og på fronten ser det ud til at pressen mener der bliver tale om enten et 20 megapixel eller 16 megapixel kamera.



På papiret en spændende smartphone, og uden tvivl en stærk konkurrent til blandt andet Google Pixel 2 smartphones, som har vundet brugernes hjerte.