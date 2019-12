AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

OnePlus 5T bliver angiveligt snart lanceret

OnePlus har lidt af en lækkerbisken klar i ærmet. Det er, hvis man skal tro de nyeste smartphone-rygter.

Der har være mange rygter angående den kommende smartphone fra OnePlus. Nu ser det så endelig ud til, at en lancering er tæt på at finde sted.

Den nye smartphone går under navnet OnePlus 5T, og skal man tro de nyeste rygter, så forventes den at blive præsenteret d. 16. november 2017.

Det er stadig uklart, hvornår OnePlus selv vælger at udgive en officiel erklæring omkring en lanceringsdato.

Noget tyder dog på, at vi må vente lidt endnu, inden den rammer det europæiske marked. De samme rygter rapporterer nemlig, at det til at starte med kun vil være muligt at få fingrene i OnePlus 5T via Amazon i Indien.

Indholdsmæssigt ankommer den nye smartphone angiveligt med 8GB RAM og 128 GB opbevaringsplads.