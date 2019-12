AUTHOR :

OnePlus 5T smartphonen er officielt lanceret med en pris startende på $499

Som proklameret, løftede OnePlus sløret for deres nye flagskib, OnePlus 5T mellem 17:00 og 18:00 dansk tid under et event i Brooklyn.

Tre punkter OnePlus havde i fokus under lanceringen, og forventningerne er høje hos producenten på trods af man ikke helt ser den store forskel der kan retfærdiggøre så tidligt et nyt release af ny smartphone i det segment OnePlus 5T sigter efter.



Det står ikke helt fast med ”T” står for andet end vi kan udlede det virker som Apple gør med deres ”S” prædikat. Bag navnet OnePlus 5T, gemmer der sig et 6 tommer AMOLED display med en 18:9 aspect ratio, og 80,5 procent screen to body ratio, altså et display der næsten udnytter hele forsiden på smartphonen.



Under det meget neutrale ydre finder vi en Qualcomm Snapdragon 835 SoC (octa-core chip clocket ved 2.45GHz), en Adreno 540 grafikløsning, og op til 8GB LPDDR4X. Af lagerplads tilbydes vi enten 64GB eller 128GB alt efter hvad du ønsker og vil betale for. På bagsiden er OnePlus 5T smartphonen udstyres med et 16MP + 20MP setup, som også en bygget ind i deres seneste sidste release, OnePlus 5 – dog kommer OnePlus 5T med en bedre f/1.7 aperture denne gang.



For at kunne forsyne det nye OnePlus flagskib med strøm, har producenten valgt at indbygge et 3,300mAh non-removable batteri – altså et batteri der ikke bare lige udskiftes. På samme front er telefonen også udstyret med Dash Charge teknologi. Der er blevet plads til dual nano-SIM support, genvalg af 3.5mm headphone jack, som også er bygget ind i OnePlus 5 non-T, og så kommer perlerækken af tilslutninger som USB Type-C, fingerprint sensor samt facial scanning technology, navngivet Face Unlock.



Præ-installeret sælges OnePlus 5T flagskibet med OxygenOS, som er en custom version af Googles Android mobile operativsystem (Nougat 7.1.1).



Fra 21 november rammer OnePlus 5T hylderne i Nord Amerika, Europa og Indien. Startprisen er $499 for 64GB versionen, og $559 for modellen med 128GB. Altså langt under andre smartphones i high-end segmentet med priser omkring $1,000.