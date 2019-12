AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-08 14:16:36

OnePlus 6 benchmarks lækket

Med OnePlus 6 release i næste uge, kridtes banen for alvor op fra producentens side. Tweak.dk deltager selv i den officielle OnePlus 6 lancering, og med efterfølgende OnePlus 6 smartphone review på Tweak.dk.

Med OnePlus 6 release i næste uge, kridtes banen for alvor op fra producentens side. Tweak.dk deltager selv i den officielle OnePlus 6 lancering, og med efterfølgende OnePlus 6 smartphone review på Tweak.dk.

Vi kender allerede de fleste specifikationer på OP6, som bliver producentens nye flagskib, og nu er der dukket OnePlus 6 benchmarks op via GeekBench, og her vises smartphonen nogle imponerende resultater.

Smartphonen listes som værende udstyret med modelnummer A6003, og vi bliver præsenteret for en Qualcomm Snapdragon 845 processor, option mellem 6GB RAM eller 8GB of RAM. Modellen via GeekBench er med 8GB RAM.

Hertil kommer et 6.28 tommer display med FHD+ 2280 x 1080 pixels og en 19:9 aspect ratio. Rækker af lækre specifikationer fortsætter.

Vi ser frem til at modtage vores test sample.