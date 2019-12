AUTHOR :

OnePlus 6 kan bestilles fra i dag

Det er knap en uge siden OnePlus annoncerede deres OnePlus 6 smartphone flagskib, og fra i dag, er det muligt at bestille OP 6 via producentens eget web og udvalgte forhandlere.

OnePlus 6 telefonen er bygget med et 6,28 tommer OLED display med en opløsning på 2280×1080 pixel, og den famøse ”notch” i toppen, som vi kommer nærmere ind på i vores test af OnePlus 6.



Under motorhjelmen, finder en toppen af poppen fra Qualcomm med deres Snapdragon 845 chip, som også ses monteret i Galaxy S9 fra Samsung. Vi kunne dog undres over OnePlus 6 ikke er udstyret med trådløs opladning, men det håber vi at se på OnePlus 6T, når og hvis den kommer på markedet.



Prisen er sat til $529 for den mindste model med 6GB RAM og 128GB lager. Topmodellen med 256GB lager og 8GB RAM, er prissat til $629 samt en OnePlus med 8GB RAM og 128GB lager til $579.



Hold øje med Tweak.dk på YouTube de næste dage, hvor vi release vores anmeldelse af OnePlus 6 og gennemgår den på alle leder og kanter.

Engelsk teaser trailer produceret af Tweak.dk

Dansk teaser trailer produceret af Tweak.dk

Yderlige pressemeddelse fra OnePlus:

Dansk prelaunch af OnePlus 6 var en succes

OnePlus afholdt i går to pop-up events i København og Aarhus sammen med hhv. 3 og YouSee for at markere prelaunch af den nye flagskibs-telefon, OnePlus 6. Hundredvis af begejstrerede fans stod i kø i timevis for at blive de første i Danmark til at få fingrene i den nye telefon. For første gang nogensinde var Aarhus vært for et OnePlus pop-up event.

I går kl. 16.00 afholdt OnePlus prelaunch af den nye OnePlus 6-telefon med to pop-up events i Danmark. Begge events blev besøgt af flere hundrede begejstrede fans, der alle håbede på at få fingrene i den nye telefon. Forventningerne var høje, hvilket betød, at nogle fans stillede sig i kø allerede ved midnat for at være blandt de første til at få fingrene i den nye topmodel fra OnePlus.



Se video fra pop-up eventen i København HER.



Danielle Young, marketingchef hos OnePlus Danmark, er begejstret for den store interesse:



”Det er første gang, vi har arrangeret to pop-up events i Danmark, og responsen var fantastisk. Vi er glade og stolte over, at vi har så mange dedikerede fans, og vi håber, der kommer endnu flere til i fremtiden,” siger Danielle Young.



OnePlus blev grundlagt i slutningen af 2013, og har siden da opbygget en stærk relation til deres fans verden over. Derfor var det også et naturligt valg at arrangere pop-up events i forbindelse med lanceringen af den nye OnePlus 6, således at dedikerede fans kunne få fingrene i den nye telefon før alle andre.